تونس.. "التطبيع الرياضي" يطفو مجددًا على الساحة

تونس/علاء حمّودي/ الخليج 365

- الملاكمة التونسية ميساء العباسي، قررت الانسحاب من مواجهة منافسة إسرائيلية خلال البطولة الدولية للملاكمة في روسيا ما أثار ملف التطبيع الرياضي مجددا

- رئيس الاتحاد التونسي للملاكمة قال إن غياب نص قانوني يضبط الأمر، شيء طبيعي

- قرار ميساء واجه رأيين متضادين على منصات التواصل الاجتماعي، الأول يدعم ويدعو لاتخاذ موقف رسمي، وآخر يحث على المواجهة

انسحاب من المواجهة أو اختيار الهزيمة، موقف يتكرر من فترة لأخرى، يكاد يكون دوريا لرياضيين تونسيين لدى مشاركاتهم في مسابقات دولية، لتلافي مواجهة منافس يمثل "عدوًا سياسيًا".

هذا ما حصل في 31 يوليو/ تموز الماضي، عندما اختارت الملاكمة التونسية ميساء العباسي الانسحاب من مواجهة منافسة إسرائيلية خلال البطولة الدولية للملاكمة المقامة في روسيا.

بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة ملاكمة إسرائيلية في منافسات وزن تحت 69 كغم، قررت ميساء (20 عاما)، عدم خوض النزال الذي كان مقررا 30 يوليو/ تموز الماضي، رافضة التطبيع مع ممثلي الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.

مدرب اللاعبة، مراد الصحراوي، قال في تسجيل صوتي تداوله رواد موقع "فيسبوك" عقب إعلان قرار ميساء، إنه فور سحب القرعة طلب الوفد التونسي من اللجنة المنظمة تغيير المنافسة الإسرائيلية، لكن لم ليجدوا ردا ما دفع اللاعبة إلى الانسحاب.

** لا جديد في الموقف الرسمي

وعن ما جرى، قال رئيس الاتحاد التونسي للملاكمة كمال دقيش، إن غياب نص قانوني يضبط هذا الأمر، شيء طبيعي، لأن الأعراف الرياضية تستند إلى ضرورة عدم تسييس الرياضة والاتقاء بالروح الأولمبية.

وأضاف في تصريحات للأناضول، أن انسحاب ميساء جاء في حضور رئيس الوفد التونسي في البطولة عمر الحمزاوي، الذي تحمل المسؤولية وترك القرار للاعبة.

وتابع أن ميساء رفضت اللعب وقبلت الهزيمة بدلا من خيانة مبادئها، رغم عدم وجود قانون صريح في أي اتحاد رياضي محلي يفرض عقوبة على من يخوض نزالا أمام منافس مشابه (إسرائيلي).

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** رأيان متضادان

مِلف التطبيع الرياضي طفى بقوة على واجهة الأحداث الرياضية في الأيام الثلاثة الأخيرة في تونس، وكما جرت العادة واجه قرار ميساء رأيين متضادين على منصات التواصل الاجتماعي.

الأول يشد على يد اللاعبة لتمسكها بمبادئها ورفضها التطبيع، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف رسمي واضح وسن قانون صريح يضبط الموقف التونسي في الحالات الرياضية المشابهة.

فيما ذهب الرأي الثاني إلى ضرورة خوض المنافسات التي تجمع تونسيين بإسرائيليين، والعمل على هزيمتهم على الحلبة، بدلا من المقاطعة أو الانسحاب.

** ليس الأول ولن يكون الأخير

الانسحاب من مواجهة منافسين إسرائيلين، سبق حدوثه في مناسبات عديدة لرياضيين تونسيين، ويُتوقع أن لا يكون الأخير بالتأكيد، ويمكن توضيح أبرز الانسحابات المشابهة التي شهدتها السنوات الماضية على النحو التالي:

- اللاعبة عزة بسباس، في نهائي كأس العالم للمبارزة بالسيف 2011 في مدينة "كاتانيا" الإيطالية، انسحبت من مواجهة منافسة إسرائيلية.

- اللاعبة أُنس جابر، اختارت الهزيمة في ربع نهائي دورة "باكو" الآذرية للتنس 2013 أمام منافسة بولندية، لتجنب مواجهة لاعبة إسرائيلية في قبل نهائي المسابقة.

- اللاعب مالك الجزيري، رفض مواصلة المشاركة في دورة طشقند للتنس 2013، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة منافس إسرائيلي، قبل أن يجدد انسحابه في مسابقة الزوجي في دورة جنوب فرنسا خلال العام نفسه لوقوعه ضد ثنائي، بينهم إسرئيلي.

- اللاعب صالح الماجري، قال إن سبب مغادرته فريق ريال مدريد الإسباني لكرة السلة في 2017، رفضه للعب في إسرائيل، وصرّح حينها "لا توجد إسرائيل بل فلسطين"، ما سبب مشاكل كبيرة له، زادت حدتها عقب رفضه مجددا مواجهة فريق "مكابي" الإسرائيلي في البطولة الأوروبية خلال نفس العام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.