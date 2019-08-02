تونس.. تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا اعتبارا من الأحد

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قرر الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في كامل البلاد، اعتبارا من الأحد، لمدة شهر إضافي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الرئاسة التونسية، اطلعت عليه الخليج 365.

وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها عدة مرات.

والخميس، كشف وزير الداخلية هشام الفوراتي، عن سلسلة توقيفات جرت في الآونة الأخيرة، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

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وقال الفوراتي في تصريحات إعلامية، إن الموقوفين كانوا يستهدفون أمن البلاد، دون تفاصيل عن عددهم أو ملابسات القبض عليهم.

وردًا على سؤال عما إن كان مطار قرطاج الدولي مستهدفا، أجاب الفوراتي: "نعم، كان مستهدفا، إضافة إلى وحدات أمنية وعسكرية وقطاعات حيوية في البلاد".

وأواخر حزيران الماضي، شهدت العاصمة تفجيرين انتحاريين، أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين، إضافة لـ3 مدنيين توفي أحدهم الخميس.

وتشهد تونس، منذ مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

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