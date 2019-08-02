نحو 300 سوري في تركيا يعودون إلى بلادهم

كليس/ عزت ماضي/ الخليج 365

عاد نحو 300 سوري إلى بلادهم، الجمعة، ضمن "برنامج العودة الطوعية" الخاصة بالسوريين الذين فروا إلى تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن السوريين في تركيا يواصلون العودة إلى مناطق حررت بفضل عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأضاف أن نحو 300 سوري، بينهم نساء وأطفال عادوا إلى بلادهم عبر معبر "أونجو بنار" بولاية كليس المقابل لمعبر "باب السلامة" على الجانب السوري.

وقال محمد رجب، أحد العائدين إلى بلادهم لمراسل الخليج 365، إنه لجأ من مدينة الباب شمالي محافظة حلب السورية إلى تركيا بسبب الحرب الأهلية.

وأضاف أنه قضى أيامًا جميلة خلال إقامته في تركيا، التي استمرت نحو 5 سنوات، مشيدًا بروح الأخوة التي سادت بين السوريين والأتراك.

وشدّد على أنه قرر العودة إلى مدينة الباب بعد طرد القوات التركية والجيش السوري الحر، للإرهابيين الذين كانوا يحتلون المنطقة.

Advertisements

وأعرب رجب عن امتنانه لتركيا حكومة وشعبًا، وخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي فتح أبواب بلاده أمام الشعب السوري خلال الأوقات الصعبة التي مر بها أبناء المنطقة.

ومنذ عام 2015، عاد حوالي 330 ألف سوري إلى بلدهم في إطار برنامج "العودة الطوعية".

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت يوم 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس/آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية وعدة مناطق وبلدات ومدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.