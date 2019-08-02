إصابة 49 فلسطينيا بينهم 24 بالرصاص شرقي غزة

غزة/هاني الشاعر-هداية الصعيدي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 49 متظاهرا، بينهم 24 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه:" أُصيب 49 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.

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وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن من بين المصابين صحفيَين، هما أسامة الكحلوت، وحاتم عمر.

وأضاف الشهود، إن الكحلوت الذي يعمل مراسلا صحفيا لصحف محلية أُصيب برصاصة حية في قدمه، فيما أُصيب عمر، الذي يعمل مصورا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، برصاصتين مطاطيتين في كلتا قدميه.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.