إرهابية من "بي كا كا" تُسلم نفسها للأمن التركي

أنقرة/كمال قرة داغ/الخليج 365

سلّمت الإرهابية "سلمى أوغوز" من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، نفسها للقوات الأمنية التركية، في ولاية بتليس، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، الجمعة أن القوات الأمنية نظمت عملية مدعومة جوا ضد الإرهابيين في ريف قضاء "تاتوان" يوم 27 يوليو الماضي.

وأسفرت العملية عن تحييد 3 إرهابيين وإصابة الإرهابية "أوغوز" بجروح، والتي سلمت نفسها للقوات.

وأوضح البيان أن الإرهابية "أوغوز" مدرجة على لائحة النشرة الرمادية للمطلوبين.

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