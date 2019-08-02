أنقرة تستضيف ثاني اجتماع تركي - أمريكي لتنسيق المنطقة الآمنة بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

تستضيف العاصمة التركية أنقرة في 5 أغسطس/ آب الجاري، ثاني اجتماع للعمل المشترك بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين بشأن المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها شمالي سوريا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة.

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وأوضحت الوزارة أن مسؤولين عسكريين أمريكيين سيزورون تركيا الأحد 4 أغسطس لمناقشة المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الطرفين، شمالي سوريا.

ومن المقرر أن يتواصل في 5 أغسطس العمل المشترك مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة.

وكان الاجتماع الأول في هذا الإطار انعقد في 23 يوليو/ تموز الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.