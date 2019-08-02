مرشح رئاسة تونسي: أولويتنا إعاد الماء للمواطنين

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

قال مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، إن أولويات برنامجه الانتخابي، تتمثل في "إعادة الماء" للمواطنين.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية، عقب إيداع ملف ترشحه رسميا، الجمعة، في مقر هيئة الانتخابات بالعاصمة تونس.

وأضاف القروي أن "هناك أناسا لا يجدون ماء يشربونه أو طعاما يأكلونه، أولوياتنا توفير الحاجيات الأساسية للناس، والحرص على تعليم أبنائهم".

وتابع: "قدمنا ترشحنا، وسنتوجه للشعب حتى نفهمه ونقترب من مشاغله، ونستمع للتونسيين جميعا لنبلي طلباتهم، وحتى نكون أكثر قرب من كل التونسيين من الشمال إلى الجنوب".

وأعرب عن سعادته "لأن الديمقراطية في تونس انتصرت.. خاصة مع وجود هيئة مستقلة عازمة على أن تكون الانتخابات في وقتها رغم كل الضغوطات (لم يذكر تفاصيل)"".

وشدد المرشح للرئاسة على "خوض هذه المعركة (الانتخابية) بقوة البرامج والإرادة، وقوة الشعب الذي منحنا التزكيات، وقوة الفريق المرافق لنا".

واعتبر أن "الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، كان حاميا للدستور والحريات، وكان ضد الإقصاء لآخر يوم في حياته".

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والقروي، هو المالك السابق لقناة "نسمة" الخاصة، ورئيس حزب "قلب تونس"، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي"، الذي أُعلن تأسيسه مؤخرا دون أن يعرف له توجه حتى الآن.

واتهم القروي، بعلاقة وطيدة مع نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلا أنه أكد في تصريحات سابقة له معاناته من النظام الذي سيطر على عدد من شركاته.

يشار أن النيابة العامة أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بـ"غسيل أموال".

وكان القروي أكد أنه مثل أمام قاضي التحقيق، وقدم مؤيدات في هذا الملف للرد على من وصفهم بـ''الصبابة'' (الواشين) الذين قاموا بتشويه سمعته، وفق تعبيره، مشيرا إلى ثقته الكبيرة بالقضاء.

وفي شأن ذي صلة، قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي (وسطي) محمد عبو، إن الرئيس الجديد لتونس "يجب أن يكون الضامن لاحترام الدستور، لا يسمح بالمساس به وبالأمن القومي من أي طرف".

وأضاف في تصريحات إعلامية: "رسالتي إلى كل التونسيين هي أن يحاولوا في هذه المرة التصويت بالعقل.. واقتراع أشخاص وفق كفاءتهم ومصداقيتهم وبرامجهم وقدرتهم على تنفيذها".

وأردف: "تصوراتنا كلها قابلة للتطبيق، ومرتبطة بالشخص وبمصداقيته، وبالقطع مع فكرة أن تكون وراء كل شخص مراكز نفوذ فهذا يضر بصورة التونسي".

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول، مشيرا أن تقديم طلبات الترشح سيكون من 2 إلى 9 أغسطس/ آب الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.