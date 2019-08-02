مسؤول إيراني: مشاركة دول الجوار لسوريا بمسار أستانة سيسهم بحل الأزمة

نور سلطان/الخليج 365
أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، عن أمله في أن تسهم مشاركة دول الجوار لسوريا بمسار أستانة، في حل الأزمة السورية وإزالة الخلافات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام محادثات "أستانة 13"، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجمعة.
ورحب خاجي الذي ترأس وفد بلاده في المباحثات الأخيرة، بمشاركة لبنان والعراق في محادثات "أستانة 13" بصفة مراقب.
وقال: "نأمل أن يسهم مشاركة دول الجوار لسوريا لمسار أستانة في حل المشكلة وإزالة الخلافات".
ولأول مرة يشارك لبنان والعراق في اجتماعات أستانة، بعد أن حصلا على صفة مراقب في محادثات أستانة 12 الذي عقد يومي 25 و 26 نيسان/ أبريل الماضي.
وفي وقت سابق، اختتمت محادثات "أستانة 13" في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وجدد البيان الختامي، تأكيد الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.
واتفقت الدول الضامنة على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وضمان أمن الأفراد العسكريين للدول الضامنة.
وأكدت الأطراف على مواصلة محاربة الإرهاب، ورفضت احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، وشددت على وجوب احترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.
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