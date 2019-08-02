تكيرداغ- أدرنة- إزمير/ الخليج 365
ضبطت قوات الأمن التركية، الجمعة، 234 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم التسلل إلى أوروبا بطرق غير شرعية.
وذكرت مصادر أمنية تركية، للأناضول، أن قوات الدرك في ولاية تكيرداغ (شمال غرب)، ضبطت على الطريق العام في الولاية، 141 مهاجرا غير نظامي، يحملون جنسيات باكستان وأفغانستان وبنغلاديش والجزائر ومصر والمغرب وإريتريا وسريلانكا والعراق والصومال.
وأضافت أن الأمن التركي نقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في تكيرداغ، بعد إخضاعهم لفحوصات طبية، وألقت القبض على 9 أشخاص يشتبه أنهم مهربو بشر.
وفي ولاية أدرنة (شمال غرب) ضبطت قوات الأمن في قضاء "كيشان" 67 مهاجرا غير نظامي.
وأوضحت مصادر أمنية أن المهاجرين يحملون جنسيات أفغانستان وسوريا، بينهم 25 طفلا.
وأضافت أن المهاجرين نقلوا إلى إدارة الهجرة في أدرنة، بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي ولاية إزمير (غرب)، كشفت فرق خفر السواحل التركية، في قضاء "ديكيلي" عن قارب مطاطي قبالة شاطئ القضاء.
وأضافت مصادر في قيادة خفر السواحل بالمنطقة، أن قواتها أوقفت القارب المطاطي وعلى متنه 26 مهاجر غير نظامي يحملون جنسيات إفريقيا الوسطى، وإريتريا وسيراليون والسودان والكونغو.
وبيّنت أن خفر السواحل سلمت المهاجرين إلى إدارة الهجرة في إزمير.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التركي يضبط 234 مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم التسلل لأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.