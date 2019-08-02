قنصليتنا في #هونج_كونج تحذر رعاياها من مناطق المظاهرات

صحيفة الخليج الالكترونية أطلقت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم (الجمعة)، تحذيراً لرعاياها المتواجدين هناك. ودعت القنصلية السعوديين إلى تجنب التوجه إلى منطقة “مونج كوك” يوم غد السبت الثالث من أغسطس. Advertisements وأفادت بأن المتظاهرين في هونج كونج أعلنوا عزمهم التوجه غداً إلى تلك المنطقة لتنظيم مظاهرة هناك، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر.

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