اخبار الخليج

#الإمارات: إعادة انتشار قواتنا في #اليمن بالاتفاق مع #السعودية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع .

 

وقال الوزير قرقاش: “اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن”، مضيفاً: “الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني”.

Advertisements

 

وقال قرقاش: “الإمارات والسعودية تغلب العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني”.

 

واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن: “الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الإمارات: إعادة انتشار قواتنا في #اليمن بالاتفاق مع #السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا