العمل تعلن عن بدء مهلة التزام #الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها.

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