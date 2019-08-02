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الان تتابع شاهد فعاليات “قريةالهجن” العالمية تجذب كبار السن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الطائف -عبدالله العازمي :
تحولت قرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف إلى بيئة ملائمة يستعيد فيها كبار السن ذكرياتهم من خلال الديكورات والحرف التراثية التي تتزين بها واجهات عدد من الأجنحة، وهو ما بدا واضحا على بعضهم في تفاعلهم وتعبيراتهم العفوية عن فعاليات المهرجان.
وتجلت الذكريات لدى كبار السن من خلال المعروضات التي تختزنها الفعاليات، ومنها مجسمات الجمال والحرف اليدوية ومستلزمات الأواني المنزلية القديمة وحياكة الملابس والنقوش والزخارف.
وحرص أغلبهم ممن اشتاقوا للماضي بكل تفاصيله وكل جمالياته وكل مفرداته وكل ما فيه على ألا تفوتهم فرصة الاستمتاع بهذا الحدث والتجول بين أجنحة في أول أيامه و التي تصطف لمسافات طويلة دون الإحساس بالتعب، يتوقون لماضيهم ويتمنون عودة شيء من عبقه وسحره.
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