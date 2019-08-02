دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت عملاقة المعالجات إنتل عن مجموعة من المعالجات الجديدة التي تأتي ضمن الجيل العاشر والمخصصة للاستخدام في الحواسب المحمولة والمتحولة 2 في 1.

تحمل هذه المعالجات الجديدة الأسم الرمزي Ice Lake وتأتي بشريحة رسوميات مطورة ودعم أفضل للاتصالات اللاسلكية مثل Wi-Fi 6 والسلكية عبر Thunderbolt 3 مع تحسينات وتسريعات عامة فيما يتعلق بمهام تحرير الصور والألعاب.

من المتوقع أن تتوفر الحزمة الأولى من المعالجات خلال موسم العطلات القادم وسيكون عددها حوالي 35 طراز وتأتي بشرائح Ice Lake-U و Ice Lake-Y.

على مستوى المواصفات الفنية فإنها تحمل أربعة أنوية مع ذاكرة كاش 6 أو 8 ميغابايت وتدعم ذاكرة عشوائية حتى 64 غيغابايت من نوع DDR4-3200 وسيكون منها عدة أنواع من حيث استهلاكها للطاقة تبدأ من 9 وتصل حتى 28 واط وبتردد يصل حتى 4.1 غيغاهرتز مع خاصية التوربو.

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من ناحية الرسوميات فإن شريحة Iris Plus من الجيل الحادي عشر تعطي أداء مضاعف عن الجيل السابق على مستوى دقة 1080p . ومن الخصائص المبهرة لهذه الشريحة أنها قادرة على دعم تشغيل شاشتي 5k بسرعة 60 إطار في الثانية أو محتوى بدقة 4k بسرعة 120 إطار في الثانية مع ألوان بعمق 10 بت.

هذه مجرد البداية والدفعة الأولى وهناك المزيد من الخيارات التي ستكشف عنها إنتل لاحقاً طوال الشهر الحالي سنراها في الحواسب المحمولة التي ستصدر نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

التدوينة إنتل تكشف عن معالجات الجيل العاشر للحواسب المحمولة والمتحولة ظهرت أولاً على عالم التقنية.