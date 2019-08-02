دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة بداية العام، سامسونج أعدت سياسة جديدة للهواتف المتوسطة هذا العام وهذا ماشاهدناه مع سلسلة A تحديداً والتي ساهمت في زيادة شحنات سامسونج في الربع الثاني من 2019.

هذه المرة الحديث عن أحدث هاتف قادم لهذه السلسلة وهو هاتف جالكسي A90 والذي تدور حوله الاشاعات منذ أسابيع حيث تسعى سامسونج لأن يكون هذا الهاتف أول هاتف متوسط يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

في الساعات القليلة الماضية حصل الهاتف على شهادة الواي فاي من WiFi Alliance وتم تأكيد انه يدعم WiFi 802.11 ac وهذا تأكيد آخر بان إطلاق الهاتف بات أقرب من أي وقت مضى.

على الجانب الآخر يُقال ان الهاتف سيذهب في التصميم إلى الشاشة الكاملة المنزلقة والتي يمكن سحبها لتظهر كاميرا السيلفي وهناك ايضاً انباء ان الهاتف سيعتمد كاميرا منبثقة ميكانيكية مثل تلك الموجودة في هواتف ون بلس 7 برو وهواوي وأوبو.

Advertisements

أيضاً يشاع ان الهاتف سيعتمد على 3 كاميرات في الخلف 48MP و 12MP و 5MP ايضاً تتحدث التسريبات أن نسخة 5G من جالكسي A90 ستعمل بمعالج كوالكوم الرائد سناب دراغون 855 مع 8GB رام و 128/256 ذاكرة تخزين وهذا يعني اننا أمام نسختين من هاتف جالكسي A90.

على كل حال بالتأكيد سامسونج مشغولة الان بتقديم هاتفها الرائد جالكسي نوت 10 بعد أيام وبعد ذلك سوف تتفرغ للكشف عن تفاصيل الهاتف الآخر جالكسي A90.

المصدر

التدوينة سامسونج تستعد لإطلاق جالكسي A90 وهو أول هاتف متوسط يدعم 5G ظهرت أولاً على عالم التقنية.