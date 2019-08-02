شكرا لقرائتكم خبر عن "داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم مركز شرطة عدن باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الارهابي الدموي، الذي وقع أمس على مركز شرطة في محافظة عدن، بحسب البيان الإماراتية .

وذكرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي على شبكات التواصل الاجتماعي أن الهجوم على عدن نفذ بواسطة سيارة يقودها انتحاري، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، أن الهجوم على مركز الشرطة أسفر عن سقوط 13 شرطيا.

وأوضحت أن استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان وقع في تمام الثامنة من صباح أمس الخميس.