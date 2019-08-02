شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اليمنى يشدد على تعقب العناصر الإرهابية وإحالتها للمحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على رفع درجة التأهب والاستعداد واليقظة الأمنية لأعلى مستوياتها والعمل على حماية الأمن والاستقرار وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتعقبها وملاحقتها أين ما وجدت والقبض عليها وإحالتها للعدالة لتنال جزاءها العادل على جرائمها التي ترتكبها بحق الوطن والمواطنين وقيادات وضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة والأمن، ودعاهم إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتفويت الفرص على أعداء الوطن.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم بعدن اجتماعا للجنة الأمنية العليا، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عقب الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بمحافظة عدن والتي راح ضحيتها 50 شهيدا في مقدمتهم العميد منير اليافعي " ابو اليمامة " وإصابة 49 آخرين .

وجرى مناقشة تقرير حول ملابسات وحيثيات العمليتين الإرهابيتين بمعسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان وكيفية الحد من هذه الاعمال الإرهابية وعدم تكرارها ومواصلة التحريات للوصول إلى وكر العناصر الإرهابية والقضاء عليها نهائيا.

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وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وتداعيات الأحداث التي طرأت مجددا في مديرية المحفد شرقي محافظة أبين والتي نشطت فيها العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة وشنها هجمات على معسكرات ونقاط الحزام الأمني وحيا الحاضرون الجهود العظيمة التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين والتي توجت بإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق مديرية المحفد وإحكام سيطرتها عليها وفرار العناصر الإرهابية خارجها .

كما حيا الاجتماع الجهود الأمنية التي بذلتها اللجنتين الأمنين في محافظتي عدن ولحج لاستتباب الأوضاع الأمنية وتوفير حالة جيدة من الأمن والاستقرار وتلافي حدوث أي مظاهر للفوضى والعنف وإثارة الفتن بين مختلف المكونات والشرائح المجتمعية والعمل على تطبيع الأوضاع على نحو أفضل لتوفير احتياجات المواطنين خدماتيا وأمنيا واجتماعيا .

واكد الاجتماع على تفعيل غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها الاطلاع على مجمل تداعيات الأوضاع ووضع آليات التعاون والعمل المشترك لما من شأنه التغلب على كل المشكلات وإحكام السيطرة الأمنية واستتباب الأمن والاستقرار .