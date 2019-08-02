شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يشدد على اليقظة والجاهزية لمواجهة أى تهديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف رئيس الجمهورية التونسى المؤقت محمد الناصر، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة.

وتوجه رئيس الجمهورية بالتحية والشكر لأفراد القوات المسلحة المرابطين على الحدود وفى المرتفعات وأعالى البحار وفى الثكنات ومواقع الإنتاج الحيوية، على ما يبذلونه من مجهودات استثنائية وتضحيات دفاعًا عن الوطن ، مشددًا على مزيد من التحلى باليقظة ورفع درجة الجاهزية فى مواجهة أى تهديدات داخلية أو خارجية.

كما استعرض الاجتماع تقييمًا للأوضاع الأمنيّة والعسكريّة المحلية والإقليمية، ومستجدات التعاون العسكرى مع عدد من الدول.

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من جهة أخرى ، توافد، اليوم الجمعة، عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم، على مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة، لتقديم ترشحاتهم لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وتزامن وصول المترشحين لإيداع ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية مع حضور عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى للقيام بعمليات الملاحظة والمراقبة.

يشار إلى أن فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنطلقت اليوم الجمعة لتتواصل حتى يوم ٩ أغسطس الجاري، بعد أن حددت هيئة الانتخابات 15 سبتمبر تاريخا لهذا الإستحقاق الرئاسى فى دورته الأولى داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم بالخارج.