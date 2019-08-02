شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التونسية تضبط 34 شخصا عبروا الحدود البحرية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دوريات عائمة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى التونسى بالمهدية من إحباط عمليتى اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا، حيث ضبطت مركبى صيد على مستوى سواحل الجهة، كان على متنهما 34 شخصا من سكان ولايتى المنستير والمهدية.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية ، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن الدوريات العائمة حجزت لدى الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و57 عاما مبلغا ماليا من العملات الأجنبية ، وباستشارة النيابة العامة، أذنت لوحدات الحرس الوطنى بالمكان بالتحفظ على 12 منهم، من ضمنهم منظم العملية الذى تم القاء القبض عليه وإطلاق سراح البقية، وتحرير محضر ضدهم لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية باتجاه ايطاليا.