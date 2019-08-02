شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات حديثة لنقل ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مئات الحافلات الحديثة المزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ.

وتوفر الوزارة كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وبدأت عمل الحافلات من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والمريح للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

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