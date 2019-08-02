لأول مرة.. سوق عكاظ يحتضن ساحة علماء العرب

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

احتضن سوق عكاظ لأول مرة ساحة علماء العرب يتطلع من خلالها الزائر على السيرة الذاتية لعشرة من علماء العرب وإنجازاتهم.

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وأوضحت غدير الخياري نائبة مدير المشروع على ساحة علماء العرب، أن الساحة تتكون من عدة غرف منها غرفة الاحاجي الثلاثة التي تحتوي على مسابقة عبارة عن الغاز مرتبطة بعالم معين لكل غرفة ويقوم المتسابقين بإثبات تلك المعلومات داخل الصناديق ولا يتم فتحها إلا بالحصول على الإجابة الصحيحة تحتوي على مراحل ثلاث ثم ينتقل المتسابقون إلى مكتبة المعرفة.

وتابعت: يشاهد الزائر من المعلومات عن علماء العرب عن طريق نظارات الواقع الافتراضي ويعش من خلالها طقوس العالم من خلال بحوثه وتجاربه العلمية مثل المخطوطات والتجارب العلمية ثم ينتقل الزائر للمعرض ساحة التعريف بالعالم من خلال عرض شاشات يعرض من خلالها حياة العالم منذ نشأته ومؤلفاته واستكشافاته ومن العلماء ابن الهيثم وابن النفيس والبتالي وابن خلدون وابن بطوطة وابن رشد وابن الزهر وابن ماسويه وأبو كامل المصري ومحمد الفرازي ويعقوب الكندي وابن بنان المراكشي ثم عرض المجسمات المحاكية بتقنية ثلاثية الأبعاد التي تعرض محتوى عن المجالات وبعض العلماء بشكل مبتكر وأخيرا عرض تمثيلي من قبل ممثلين مجسدين لشخصيات أربع من العلماء (ابن الهيثم، ابن النفيس، البتاني، أبو كامل المصري) لأداء حي أمام الجمهور.