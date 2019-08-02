شكرا لقرائتكم بدء تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 48 دقيقة في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 17:59

بدأ اليوم الجمعة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من آب (أغسطس) الجاري.



وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين الثاني (نوفمبر)، في 15 ايلول (سبتمبر) المقبل، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 تموز (يوليو) الماضي.

وقدم صباح الجمعة ثمانية مرشحين ملفاتهم بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو.

ونبيل القروي رجل الاعمال ومالك قناة اعلامية خاصة، يقدم نفسه باعتباره مرشح الفقراء. وكانت وجهت اليه أخيراً تهمة تبييض أموال.

وكاد القروي الذي سبقت ترشحه الكثير من الحملات الخيرية، ان يستبعد من السباق بعد مصادقة البرلمان منتصف حزيران (يونيو) على تعديل القانون الانتخابي الذي نص في صيغته الجديدة على منع ترشح كل من منح امتيازات نقدية او عينية لمواطنين في السنة السابقة للاقتراع. لكن الرئيس الراحل قائد السبسي لم يوقع القانون قبل وفاته، ما سمح للقروي بالترشح.

وينظر الى القروي باعتباره منافسا جديا ليوسف الشاهد رئيس الحكومة الذي لم يعلن حتى الآن ترشحه للانتخابات الرئاسية، رغم ان حزبه «تحيا تونس» قال الاربعاء الماضي أنه سيترشح.

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كما قدم محمد عبو المحامي والمعارض السابق لنظام زين العابدين بن علي وأمين عام حزب «التيار الديموقراطي» الذي كان انبثق عن حزب الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي، ترشحه.

وبين الذين قدموا ترشحهم كذلك عبير موسي الامينة العامة لـ «الحزب الدستوري الحر» ترشحها. وهي حتى الان التونسية الوحيدة التي ترشحت لهذه الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتعلن موسي أن حزبها وريث حزب بن علي وتدعو الى استبعاد التيارات الاسلامية وبينها حزب النهضة من الحياة السياسية.

وتختتم فترة تقديم الترشحات في التاسع من آب، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.

ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 الى 13 ايلول، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون باصواتهم في 15 ايلول. وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في 17 ايلول وفق برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني (نوفمبر) وفق رئيس الهيئة العليا للانتخابات.