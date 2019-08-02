شكرا لقرائتكم وكالة «اونروا» تجري تغييراً في إدارتها في خضم تحقيق داخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ ساعة في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 17:41

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، تغييراً ضمن إدارة وكالتها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، التي تشهد اضطرابات منذ بدء تحقيق داخلي في شأن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة.



وقررت سويسرا وهولندا هذا الأسبوع تعليق مساهماتهما في اونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجّهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، لبنان، سورية وفلسطين.

ويشير تقرير صدر عن لجنة الأخلاقيات في اونروا إلى انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي.

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ويستهدف التقرير المفوّض العام للوكالة بيار كرانبول ومستشارته ساندرا ميتشل المتهمة بتوظيف زوجها في مركز كبير الراتب عبر الالتفاف على الآليات التنظيمية.

وكانت ميتشل اعلنت استقالتها الأسبوع الماضي لـ«أسباب شخصية»، قبل ايام من تسريب المذكرة الداخلية في الإعلام.

وقالت أونروا في بيان مساء الخميس إنّ خلف ميتشل الموقت كريستيان سوندرز عيّن في أعقاب محادثات شارك فيها الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذا «التعيين السريع» هو «نتيجة جهد فعال في خلال الأيام الماضية بين اونروا والأمين العام للأمم المتحدة» وهو «إشارة قوية» للاجئين الفلسطينيين يؤكد «العمل بدون انقطاع».