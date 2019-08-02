شكرا لقرائتكم واشنطن تحض الأوروبيين مجدداً على إعادة دواعش سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعة في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 18:22

كررت الولايات المتحدة دعوة الدول الأوروبية، أمس الخميس، إلى إعادة عناصرها المنتمين الى تنظيم «داعش» المعتقلين لدى قوات سورية الديموقراطية (قسد).



وقال الموفد الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري في مؤتمر صحافي ان «قوات سورية الديموقراطية تعتقل اكثر من عشرة الاف ارهابي، بينهم ثمانية الاف من العراق وسورية وألفان من أكثر من 50 دولة».

والى هؤلاء الارهابيين يُضاف نحو 70 ألف طفل وامرأة من عائلات «داعش»، على ما اوضح جيفري.

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وقال منسّق جهود مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركي ناثان سيلز ان «هؤلاء الارهابيين لم يتخلوا عن ايديولوجيتهم وعلينا جميعا واجب منعهم من العودة لساحة المعركة».

اضاف: «الطريقة الانجع لذلك هي ان يعيد البلد الاصلي مواطنيه وان يحاكمهم على الجرائم التي اقترفوها».

وتُعد قوات سورية الديموقراطية، وذراعها العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، إحدى أبرز القوى التي حاربت تنظيم «داعش» في سورية بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة أميركية.