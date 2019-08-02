رسمياً.. سامسونج تكشف عن أحدث اجهزتها اللوحية "Galaxy Tab S6"

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج Galaxy Tab S6 سامسونج Galaxy Tab S6 (1)

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أحدث اجهزتها اللوحية "Galaxy Tab S6" رسميًا.

ووفق ما ذكر موقع "gsmarena"، يأتي "Galaxy Tab S6" بشاشة من نوع "أوليد"، وبحجم "10.5 بوصة" بدقة QHD، ويعمل بنظام "أندرويد 9" مع واجهة One UI. © سامسونج Galaxy Tab S6 (4) سامسونج Galaxy Tab S6 (4)

ويعمل بمعالج "كوالكوم سناب دراجون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6 - 8 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 - 256 جيجابايت".

كما تم تزويده بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة "5-13 ميجابكسل"، والكاميرا الأمامية بدقة "8 ميجابكسل".

وتعمل بطارية "Galaxy Tab S6" بسعة 7040 ميللي/أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18W، مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي للقلم المرفق مع الجهاز، ويحمل نفس المزايا الموجودة في قلم "جالكسي نوت 9"، حيث يمكنه العمل كجهاز تحكم عن بعد لمشغل الوسائط المتعددة أو عند التقاط الصور. © سامسونج Galaxy Tab S6 (5) سامسونج Galaxy Tab S6 (5)

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كما أضافت "سامسونج" قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، مما يجعله الأول من فئته الذي يعتمد على هذه التقنية.

ويبلغ سعر نسخة الـ "6 جيجابايت" ذاكرة وصول عشوائي وذاكرة تخزين "128 جيجابايت" 649 دولار، بينما سعر نسخة الـ "8 جيجابايت" ذاكرة وصول عشوائي وونسخة تخزين "256 جيجابايت" 729 دولار.

"Galaxy Tab S6" يأتي بالألوان "(لرمادي - الاأزرق - الروز)، ويتوافر للطلب المسبق في نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتوافر في الاسواق يوم 5 سبتمبر المقبل.