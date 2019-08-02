دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، للمشاركة اليوم في الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة. وتأتي المسيرات هذا الاسبوع دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم في منطقة صور باهر على يد الاحتلال بعنوان جمعة "مجزرة وادي الحمص. وطالبت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك. اقرأ أيضاً : مستوطنون يستولون على أكثر من 80 شجرة زيتون في سلفيت - فيديو كما دعت الهيئة الى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر وتطلعت الى انتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغزيون يدعمون أهل القدس في الجمعة 69 لكسر الحصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.