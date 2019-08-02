السفارة الأمريكية تشدد إجراءات دخول الأردنيين إلى مبناها في عبدون

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، تشديد الإجراءات على دخول للمراجعين إلى القسم القنصلي في مبناها بمنطقة عبدون غربي العاصمة عمّان. وقالت السفارة إن المراجعين لن يتمكنوا من حمل أية أجهزة إلكترونية معهم حال قدومهم إلى السفارة، وتركها إما في البيت أو السيارة أو مع شخص آخر. وقال موظف في السفارة ظهر في فيديو مصور، إن هذه الأجهزة الكهربائية، مثل التلفون، الكاميرا، الساعة الذكية، وأجهزة الموسيقى. اقرأ أيضاً : شاهدوا كيف كانت عبدون قبل إتمام بناء السفارة الأمريكية .. صور وأشار الموظف المسؤول في السفارة، إن هذه الإجراءات الجديدة ستساعد القادمين إليها بالدخول لمبنى السفارة بوقت أسرع وأسهل.

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