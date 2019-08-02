تفاصيل مرعبة "يندى لها الجبين" بجريمة مقتل المسعف الفلسطيني في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نقلت وسائل إعلام فلسطينية، تفاصيل جديدة بشأن جريمة مقتل المسعف الفلسطيني حمزة محمد سليمان حميدات ٥٠ عاما من سكان بني نعيم بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والذي عثر على جثته متفحمة بمنطقة مادبا في الأردن. ونقلت وكالة معا الفلسطينية، عن شقيقه نبيل حميدات "من خلال عمل شقيقي المغدور كضابط اسعاف في الهلال الاحمر ، تعرف على العديد من الاشخاص، وقد حاول مساعدة اشخاص ولا نعرف عددهم بالذهاب الى نقلت وسائل إعلام فلسطينية، تفاصيل جديدة بشأن جريمة مقتل المسعف الفلسطيني حمزة محمد سليمان حميدات ٥٠ عاما من سكان بني نعيم بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والذي عثر على جثته متفحمة بمنطقة مادبا في الأردن. ونقلت وكالة معا الفلسطينية، عن شقيقه نبيل حميدات "من خلال عمل شقيقي المغدور كضابط اسعاف في الهلال الاحمر ، تعرف على العديد من الاشخاص، وقد حاول مساعدة اشخاص ولا نعرف عددهم بالذهاب الى السعودية ، وارسل الجوازات الى الشخص الذي قتله، وبتاريخ 16/7 حدثت مشكلة في الحصول على تأشيرات الحج ، وكان متواجداً في الاردن وعاد الى بلدة بني نعيم لمتابعة نتائج الثانوية العامة، وبتاريخ 21/7 توجه شقيقي حمزة الى الاردن، لمتابعة التأشيرات بنفسه خاصة وان موعد الحج قد حان". وتابع شقيق المغدور أنه وما ان وصل الى الجسر الاردني، حتى كان الشخص الذي قتله بانتظاره، فاستقل السيارة التي كان يقودها باتجاه شقة له في منطقة بيادر واد السير، حيث قتل في الشقة". وقال:" علمنا من مجريات التحقيق في قضية مقتل شقيقي ، بأن القاتل استدرجه الى شقته في بيادر واد السير، ونشب خلاف بينهما، حيث أقدم على طعن شقيقي بآلة حادة ثلاث مرات في رقبته، ومن ثم قام بوضعه داخل حقيبة بمساعدة فتاة، وقام بنقل الجثة وهي داخل الحقيبة الى منطقة نائية في منطقة مادبا وقام بإحراق شقيقي، واخفاء مكان الحريق". واضاف نبيل حميدات :" بتاريخ 22/7 ونظراً لعدم تمكننا من الاتصال مع شقيقي تقدمنا بشكوى للشرطة في مركز امن مرج الحمام، وخلال تحريات الامن العام تم القاء القبض على فتاة يشتبه بعلاقتها بجريمة قتل حمزة، وقد اعترفت بمشاركتها في عملية قتله ، وان سبب قتله يعود الى خلافات بين شقيقي وذلك الشخص، وبعد ان قتله وحرقه واخفى مكان جثته، عاد الى الضفة الغربية، وتم القاء القبض عليه من قبل الامن الاردني بعد ان عاد للاردن، وقد اعترف بفعلته النكراء التي يندى لها الجبين". اقرأ أيضاً : ثلاثة وفيات أحدهم عربي بمشاجرة وحرق محال تجارية في مادبا وشكرت عائلة المغدور، الامن العام الأردني على سرعة استجابته وكشفه عن الجريمة الأليمة". يُشار الى ان المدعي العام الاردني ، قد طالب بإجراء فحص DNAحيث تم اخذ عينتين من عائلته للتأكد من ان الجثة تعود للمغدور حمزة حميدات الذي كان يعمل كضابط اسعاف في مركز بني نعيم التابع للهلال الاحمر الفلسطيني.

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