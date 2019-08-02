شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: صبيان "تنظيم الحمدين" يحاولون التطاول على الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أذناب تنظيم الحمدين لم يكتف من ترديد الأكاذيب والأباطيل حول الأشقاء العرب انتصارًا لدويلة الإرهاب ومحاولة للخروج من عزلة خانقة وتزداد وطأتها يومًا تلو الآخر، ففي وصلة جديدة من الإساءة، خرج الصبى خليفة بن حمد على موقع التغريدات القصيرة ليعبر عن حقده الأسود ويردد المظلوميات الواهية.

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وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن خليفة بن حمد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عن اقتراب خطوط قطر الجوية من التحليق فى أجواء دول الرباعى رغم تحذيرهم إياها من دخول أجوائهم، كما تحرك دول الرباعى بعد محاولة حكومة تميم العار التباكى دوليًا وادعاء ظلم القرار العربى ضد إمارتهم، ولكن دول المقاطعة كبحت جماح خطواتهم وقدمت الأدلة والبراهين لمحكمة العدل الدولية والتى تثبت سلامة موقفهم القانونى من دوحة الخراب.

وتابع موقع قطريليكس: الصبى القطرى لم يصمت وبدأ فى ترديد مظلومة جديدة قائلًا: "ياهل قطر، أعقدوا نية الحج وأجعلوه فى ذمة من حال بينكم وبين بيته..اللهم انى نويت حج بيتك #لم_نستطع_اليه_سبيلا" تلك العبارات لم تنجح فى إيجاد رجع الصدى المناسب بعد الخطوات الفعلية لحومة الرياض التى أحبطت أى لأتباع تنظيم الحمدين يسعون من خلالها إلى النيل من المملكة العربية السعودية.