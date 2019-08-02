شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قيادى داعشى بارز فى محافظة نينوى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على قيادى بارز فى تنظيم داعش الإرهابى إثر عملية أمنية غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى. وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 ألقت القبض على الإرهابى المدعو أبو عبد الله الجنابى، فى مجمع الحمدانية غرب الموصل. وأشارت إلى أن هذا الإرهابى كان يشغل منصب مساعد والى الجزيرة فى صلاح الدين وشارك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية أثناء معارك التحرير من داعش وهو من المطلوبين للقضاء .

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