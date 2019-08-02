مبعوث بوتين إلى سوريا: الوجود الأمريكي فيها غير شرعي

نور سلطان/الخليج 365

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام محادثات "أستانة 13"، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجمعة.

وأضاف: "نحث دائمًا الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لديها قوات غير شرعية في الأراضي السورية، على مغادرة أراضي تلك الدولة ذات السيادة".

وتابع: "يبررون وجودهم بمحاربة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، لكننا ندرك أنهم يتبعون مصالحهم الوطنية الخاصة".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزيد عدد الجنود المرسلين إلى سوريا على عكس إعلانه سحب القوات منها.

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وأشار لافرينتيف إلى أهمية مسار أستانة واستمرار كونه آلية فعالة لحل الأزمة السورية.

ولفت إلى اكتساب مسار أستانة بعدا جديدا مع مشاركة العراق و لبنان في المحادثات بصفة مراقب، مبينا أن التعاون في إطار أستانة يثبت نجاح مكافحة الإرهاب.

وأشار لافرينتيف، إلى وجود العديد من أعضاء المجموعات المتطرفة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، قائلا: "ستسمر مكافحة الإرهاب بإدلب".

وفي وقت سابق، اختتمت محادثات "أستانة 13" في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وجدد البيان الختامي، تأكيد الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

واتفقت الدول الضامنة على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وضمان أمن الأفراد العسكريين للدول الضامنة.

وأكد الأطراف على مواصلة محاربة الإرهاب. ورفضت احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، وشددت على وجوب احترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

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