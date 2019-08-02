المملكة تنقذ 55 إفريقياً يتاجر بهم الحوثيون

صحيفة الخليج الالكترونية

نجحت القوات المسلحة السعودية في إنقاذ 55 إفريقياً كانت تستخدمهم الميليشيات بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.

وخلال الأشهر الماضية راجت تجارة البشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث يتم احتجاز المهاجرين بشكل غير شرعي وإجبارهم على القتال إلى جانب صفوف الحوثيين أو الترحيل إلى بلادهم.

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وشملت حملات التجنيد أفارقة من مختلف الأعمار من الموجودين بصفتهم لاجئين في عدد من أحياء صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات.