اخبار الخليج

#المملكة تنقذ 55 إفريقياً يتاجر بهم الحوثيون

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

نجحت القوات المسلحة في إنقاذ 55 إفريقياً كانت تستخدمهم الميليشيات بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.

 

وخلال الأشهر الماضية راجت تجارة البشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث يتم احتجاز المهاجرين بشكل غير شرعي وإجبارهم على القتال إلى جانب صفوف الحوثيين أو الترحيل إلى بلادهم.

Advertisements

 

وشملت حملات التجنيد أفارقة من مختلف الأعمار من الموجودين بصفتهم لاجئين في عدد من أحياء صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #المملكة تنقذ 55 إفريقياً يتاجر بهم الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا