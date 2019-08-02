القبض على”ملثمَين” سلبا حصيلة إيرادات مالية من محطة وقود بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، من الإطاحة بثلاثة أشخاص اعتدوا على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي وسلبوا ما معهم من نقود.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، كشفت عن هوية الجناة وأفضت إلى القبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين بالعقد الثاني من العمر.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، اتضح تورطهم في ارتكاب ثلاث جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن ذلك جاء بعد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعتداء ملثمَين (ظَهرا في مقطع الفيديو المتداول) على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض «ساطور».

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.