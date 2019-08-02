التعليم : تحدد موعد طباعة شهادات البرامج الصيفية للمعلمين والمعلمات

الخليج - عبدالرحمن الشهري حددت وزارة التعليم موعد طباعة شهادات برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات وذلك اعتبارا من يوم ٦/١٢/١٤٤٠ وذلك لوجود تحسينات على الشهادات وأدوات التقييم . وأهابت من جميع المتدربين والمتدربات محاولة التقييم والطباعة في التاريخ المحدد .

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