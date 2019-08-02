رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل

نور سلطان- سبوتنيك وقال طعمة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، "النقطة الأساسية التي جئنا من أجلها وقف إطلاق النار ووقف حمام الدم. أعتقد أنه بعد مفاوضات مكثفة وعسيرة توصلنا إلى هذه النقطة، وباتفاق ليس محددا بأجل، وهذه نقطة إيجابية مع ضمانات أن كل طرف من الأطراف ينفذ الالتزامات التي يتقدم بها وبتقديرنا هي التزامات معقولة".

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وكان مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قد ذكر، اليوم الجمعة، أن فترة وقف إطلاق النار في إدلب تعود إلى تصرفات تركيا التي يتوجب عليها سحب القوات وصبر دمشق لن يستمر إلى الأبد.

وقال الجعفري، في مؤتمره الصحفي في العاصمة الكازاخية نورسلطان، "لدينا الصبر والدبلوماسية الكافيين لإعطاء الجانب التركي امكانية ليؤكد اهتمامه بتنفيذ اتفاقات سوتشي وأستانا".

وأضاف الجعفري قائلا "على الرغم من أن صبرنا طويل فإن لكل صبر حدود، لن ننتظر إلى الأبد حتى تفي تركيا بالتزاماتها".

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وذكر الجعفري أن هذا الاتفاق متصل بالتزام تركيا ووفائها بموجب الاتفاقات الدولية من خلال سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وانسحاب الإرهابيين إلى ضواحي مدينة حماة.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يرجع إلى وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وسحب التكنولوجيا الثقيلة والمتوسطة ، وانسحاب "جميع الإرهابيين في ضواحي حماة"، بدءا بالمناطق التي تسيطر عليها تركيا.

وأكد الجعفري أن سكان محافظة إدلب وجهوا طلب المساعدة من دمشق للتدخل لإنهاء الوجود الأجنبي فيها.

وتابع "تقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومة السورية لإنهاء الإرهاب في إدلب من خلال الاعتماد على الجيش السوري والحلفاء والأصدقاء".