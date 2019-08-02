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وأضاف الفريق مميش، أن "القناة اليوم شهدت عبور81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد، بأعلى حمولة يومية بلغت 6.1 مليون طن"، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.
© REUTERS / HANDOUT
وأشار إلى أن "حركة الملاحة من اتجاه الشمال تصدرتها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة "MANCHESTER MAERSK" بحمولة كلية 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة".
وجاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة "CMA CGM LOUIS BLERIOT" على رأس قافلة الجنوب، بحمولة كلية 226 ألف طن، في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... قناة السويس تسجل رقما قياسيا في معدل العبور اليومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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