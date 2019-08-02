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نور سلطان- سبوتنيك وأشار إلى أن الاتفاق النهائي بخصوص اللجنة الدستورية سيتم التوصل إليه بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والحكومة السورية.
© Sputnik . Nina Zotina
وكان ملف تشكيل اللجنة الدستورية يواجه تحديات بسبب عدم التوافق على 6 أسماء من قائمة المجتمع المدني.
وأضاف خاجي، الذي يترأس وفد طهران في الجولة الحالية من اجتماع أستانا، أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة، قائلا: "لم نسمع بعد عن أي اسم، لكن ستترأسها الحكومة السورية والمعارضة بشكل مشترك".
وخلص خاجي إلى أن الاتفاق النهائي بخصوص اللجنة الدستورية سيتم تحقيقه ما بين السيد بيدرسون والحكومة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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