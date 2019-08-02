إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا

وعزت السلطات الليبية هذا القرار إلى عدم قدرتها على ضمان الأمن بعد الهجوم الذي تعرض له أحد هذه المراكز في مدينة تاجوراء، شرقي البلاد؛ بحسب وكالة "فرانس 24".

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