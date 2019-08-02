تقرير: ميزات بهواتف "آيفون" تعرض خصوصية المستخدمين للخطر

دبي - بواسطة محمد فارس © هواتف آيفون هواتف آيفون

(مصراوي):

وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة أبل الأمريكية يمكن استغلالها في الوصول إلى عدد من البيانات الحساسة.

وتسهل "أبل" على الأشخاص مهمة تحديد موقع أجهزتهم المفقودة ومشاركة كلمات مرور "الوايفاي"، كما توفر لهم AirDrop لتبادل الملفات بين الأجهزة القريبة.

ووفق ما ذكر موقع "آرتس تيكنيكا"، أن هذه الميزات يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات، التي يحتمل أن تكون حساسة.

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وبحسب التقرير، إن تشغيل "البلوثوت" على سبيل المثال يقدم معلومات مهمة عن نوعية الهاتف ونظام تشغيله ونوع بطاريته، مضيفا "كما أن AirDrop يمكن أن يستغله الهاكرز في الوصول إلى رقم الهاتف".

ووفق "سكاي نيوز"، جاء في البحث، الذي أنجز من طرف شركة "Hexway" الأمنية "هذه المعطيات قد لا تبدو ذات أهمية كبيرة، لكن استغلالها بالطريقة الصحيحة قد يعرض صاحب الهاتف لمشاكل كثيرة".

وعام 2018 الماضي، شددت شركة أبل معايير حماية الخصوصية من خلال تقييد المطورين ومنعهم من استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم أبل: "نحن حريصون على حماية خصوصية وأمن مستخدمينا، ونعمل حاليا على التأكد من أن خصائصنا لا تهدد أمنهم".