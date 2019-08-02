شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ اليوم تحصيل رسوم حجوزات حجاج الداخل الملغاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم تحصيل مبلغ 68.25 ريال و7.35 ريالات كرسوم فى حالة إلغاء المقاعد المحجوزة فى شركات ومؤسسات حجاج الداخل، العاملة خلال موسم هذا العام 1440هـ المحجوزة فى المسار الإلكترونى للتسجيل، بحسب "عكاظ".

وأوضحت الوزارة أنه إذا كان الإلغاء في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة، فيتم خصم 30% من قيمة الرسوم المدفوعة، وإذا كان الإلغاء في اليوم الثالث فيتم خصم 40%، وفى اليوم الرابع يتم خصم 50%، وفي اليوم الخامس 60%، وفي اليوم السادس 70%، وفي الخليج 365 يتم خصم كامل المبلغ إضافة إلى استقطاع مبلغ 86.25 ريالاً كرسوم للخدمات الإلكترونية، و7.35 ريالات كرسوم للتحويل البنكى من اليوم الثاني وحتى الخليج 365 لكل حاج. وأشارت الوزارة إلى أن عملية إلغاء الحجز تتم من خلال تقديم الطلب وإلغاء الحجز وتنفيذه قبل طباعة التصريح من خلال تسجيل الطلب في بوابة المسار الإلكترونى، وإذا كان الإلغاء بعد طباعة التصريح فيتم إلغاء التصريح أولاً من نظام «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى المسار الإلكترونى وإلغاء الحجز واستعادة المبلغ المدفوع.

وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل وحجز المقاعد سوف تكون متاحة حتى الخليج 365 من شهر ذى الحجة، أو فى حالة اكتمال حجز كافة المقاعد والمقدرة بـ230 ألف مقعد، والتى تم تخصيصها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لهذا العام.