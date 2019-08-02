شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء التونسية: اليوم غرة ذى الحجة والأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الاضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عثمان بطيخ، مفتى الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، هو أول أيام شهر ذى الحجة 1440 هجرى.

وأضاف بطيخ، فى بيان لدار الإفتاء اليوم، أن يوم عرفة التاسع من شهر ذى الحجة 1440 يوافق هذا العام السبت 10 أغسطس، وأن يوم عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأحد العاشر من شهر ذى الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس.