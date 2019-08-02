شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة السعودية بواشنطن: قيادة المملكة ملتزمة بالمساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إنها سعيدة بالقرارات التى سنتها المملكة والتعديلات على قوانين العمل والأحوال المدنية، والتى تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية.

وأضافت ، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن هذه اللوائح الجديدة تاريخية، مشيرة إلى أنها تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، و"من شأنها أن تخلق بلا شك تغييرا حقيقيا للمرأة السعودية.

وقالت الأميرة السعودية إن "القيادة في السعودية تثبت عبر هذه التغييرات التزامها بالمساواة بين الجنسين، بداية من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري إلى إصدار رخص قيادة لها".





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يأتى ذلك فى أول تعليق لها بعد تعديلات نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، التى اتخذتها المملكة والتى تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية.

ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في السعودية، بيانا حول اعتماد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات في نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة.





وأشار المرسوم الملكى إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملى الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه فى سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.