شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يحبط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت وحدات الحرس الوطنى التونسى 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية بسواحل المهدية ومنطقة "جبنيانة" التابعة لولاية صفاقس.

وقال العقيد حسام الجبابلى، المتحدث باسم الحرس، فى تصريحات اليوم، إن وحدات منطقة الحرس البحرى بالمهدية ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على 34 شخصا مطلوبين للعدالة، إضافة إلى حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة ومركبين اثنين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على 11 شخصًا منهم شخصين نظما العملية.

وأضاف أن وحدات منطقة الحرس البحرى بجبناية (صفاقس) ألقت القبض على 19 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 6 إناث؛ إثر مداهمة منزل كانوا يختبئون به.

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ولفت إلى أن عملية القبض شملت 10 إيفواريين وكامرونيين اثنين وبوركينيين اثنين وسينغاليين اثنين، وموريتانى ونيجيرى ومالي.

وتوفى مؤخرا العشرات من الأفارقة بالمياه الدولية قبالة السواحل التونسية إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية.