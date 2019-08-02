"الوفاق" تستهدف تجمعا لقوات حفتر بالمدفعية جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق أنها استهدفت بالمدفعية الثقيلة تجمعا لقوات حفتر جنوبي طرابلس، اليوم الجمعة.



وقالت في بيان نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على الفيسبوك "إن المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة الإرهاب تستهدف وبشكل دقيق و مركز، تجمعاً لقوات حفتر في وادي الربيع جنوبي طرابلس".



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وأضافت أن التجمع يضم عددا من الآليات والعناصر الإجرامية التابعة لقوات حفتر .



وفي السياق ذاته قال مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر مطلعة أن حالة من الهدوء الحذر يسود محاور الاشتباكات جنوبي طرابلس.



وأضاف المصدر نفسه أن الهدوء عاد غداة مواجهات شهدها محور اليرموك والخلة وعين زارة حيث أحرزت قوات الوفاق تقدما في محور اليرموك.

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