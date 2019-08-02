شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل في حريق مصنع تغليف بجدة.. بدء التحقيق في ملابسات الحادث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة من السيطرة على حريق اندلع، مساء أمس، بمصنع للتغليف تصل مساحته إلى ١٥٠٠٠م٢.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ أن حادث الحريق نتج عنه إصابة بسيطة لأحد العاملين، وتم علاجه بموقع الحادث، ولم تستدع حالته نقله إلى المستشفى.

وأضاف، “الحريق وقع بمصنع يعمل في نشاط التغليف ويقع في مساحة تصل إلى ١٥٠٠٠م٢ داخل نطاق المنطقة الصناعية جنوبي محافظة جدة.

وأشار إلى “أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد ورود بلاغ في اللحظات الأولى من اندلاع الحريق؛ ما ساعد في وجود الفرق والمباشرة في عمليات المكافحة، بعد أن تم اقتحام المناطق الأكثر خطورة من حيث إمكانية انتشار الحريق.

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وأكّد “أن الحريق اندلع في ماكينة طباعة؛ اقتصر على ثلاث وحدات من أصل تسع وحدات، كما صاحبت اندلاع الحريق كثافة دخان، وتمّ التعامل معها من قِبل الفرق مستخدمة المعدات في تهوية الموقع وإخلاء منطقة الاحتراق من كثافة الأدخة.

ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء واصل فريق التحقيق أعماله؛ للكشف عن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحريق.