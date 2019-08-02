سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت

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© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
ولم يذكر المركز الإعلامي تفاصيل أكثر حول الأماكن التي استهدافها سلاح الجو الليبي في مدينة سرت.
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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