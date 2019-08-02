شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 جنديا فى هجوم مسلح على معسكر فى أبين اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 19 جنديا يمنيا، اليوم الجمعة، فى هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة الإرهابى، على معسكر للقوات اليمنية فى محافظة أبين الواقعة جنوب شرقى العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن الجيش اليمنى تمكن من إحباط محاولة لتنظيم القاعدة للسيطرة على معسكر المحفد الحكومى.

وكانت قوات الحزام الأمنى فى مديرية (المحفد) بمحافظة أبين اليمنية، أعلنت فى وقت سابق اليوم، أنها تمكنت من السيطرة على معسكر تابع لها بعد ساعات من تعرضه لهجوم من مسلحى تنظيم القاعدة.

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يأتى ذلك غداة هجمات ضد قوات أمنية جنوبى البلاد أسفرت عن مقتل 49 شخصا فى عدن، حيث استهدفت سيارة مفخخة مقر شرطة الشيخ عثمان فى عدن، ما أسفر عن مقتل 13 شرطيا وإصابة آخرين.

كما أسفر هجوم إرهابى شنته مليشيا الحوثى على معسكر الجلاء فى البريقة بصاروخ باليستى وطائرة بدون طيار، عن مقتل 36 جنديا.