اخبار الخليج

مقتل 19 جنديا فى هجوم مسلح على معسكر فى أبين اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 جنديا فى هجوم مسلح على معسكر فى أبين اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 19 جنديا يمنيا، اليوم الجمعة، فى هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة الإرهابى، على معسكر للقوات اليمنية فى محافظة أبين الواقعة جنوب شرقى العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن الجيش اليمنى تمكن من إحباط محاولة لتنظيم القاعدة للسيطرة على معسكر المحفد الحكومى.

وكانت قوات الحزام الأمنى فى مديرية (المحفد) بمحافظة أبين اليمنية، أعلنت فى وقت سابق اليوم، أنها تمكنت من السيطرة على معسكر تابع لها بعد ساعات من تعرضه لهجوم من مسلحى تنظيم القاعدة.

Advertisements

يأتى ذلك غداة هجمات ضد قوات أمنية جنوبى البلاد أسفرت عن مقتل 49 شخصا فى عدن، حيث استهدفت سيارة مفخخة مقر شرطة الشيخ عثمان فى عدن، ما أسفر عن مقتل 13 شرطيا وإصابة آخرين.

كما أسفر هجوم إرهابى شنته مليشيا الحوثى على معسكر الجلاء فى البريقة بصاروخ باليستى وطائرة بدون طيار، عن مقتل 36 جنديا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 19 جنديا فى هجوم مسلح على معسكر فى أبين اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا