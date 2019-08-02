شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى وإصابة 3 آخرين فى قصف على اللاذقية شمال غربى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، جرّاء سقوط صواريخ أطلقتها مجموعة مسلحة على بلدة "بشلاما" بمحافظة اللاذقية شمال غربى سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسؤولين سوريين، لم تسمهم، القول إنه "بعد مرور ساعات قليلة على سريان مفعول وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة، صباح اليوم، على إطلاق خمسة صواريخ من جبل (شحشبو) بالقرب من المرصد التركى رقم عشرة باتجاه الساحل".

وأضافت أن سقوط بعض الصواريخ على بلدة "بشلاما" أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجراح، فضلا عن خسائر مادية فى ممتلكات المواطنين.