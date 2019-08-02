شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تؤكد التوصل إلى حل وسط حول اللجنة الدستورية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن البيان الختامى لمفاوضات (أستانا-13) سيتضمن الإشارة إلى توصل حكومة سوريا والمعارضة إلى حل وسط حول اللجنة الدستورية.

وقال يرجان موكاش، مدير دائرة آسيا وإفريقيا فى الخارجية الكازاخية، فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية: "فى الماضى كانت هناك خلافات حول تشكيلة اللجنة الدستورية، والآن يبدو أن ممثلى الحكومة السورية والمعارضة المسلحة قد توصلوا إلى حل وسط بشأن اللجنة، ويجرى حاليا إعداد نص يتضمن الإشارة إلى ذلك".

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وأضاف موكاش، أن الخلاف كان يدور حول أسماء آخر 6 مرشحين، مؤكدا أنه تم التوافق عليها.

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلت أمس عن عسكرى سورى قوله، إنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب، شريطة أن يطبق اتفاق سوتشى الذى يقضى بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.