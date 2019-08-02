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رئيس الصومال يتنازل رسميا عن جنسيته الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية، أمس الخميس، أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو، رئيس جمهوية الصومال الفيدرالية، تخلى بصفة رسمية  عن الجنسية الأمريكية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أضافت الرئاسة أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية الأمريكية كانت تجرى لمدة، وأنها استكملت الآن.

وأشارت الرئاسة إلى أن رئيس الجمهورية، عاش لفترات طويلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استفاد خلال تلك المدة خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، كما تقلد فى عام 2010 منصب رئيس الوزراء فى الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية.

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وينص الدستور الوطنى المؤقت على أن المواطن الصومالى يجوز له التجنس بجنسية بلد آخر، لكن رئيس الجمهورية الحاصل على الجنسية الأمريكية، أعلن بصفة رسمية تخليه عن الجنسية الأمريكية.

 

 

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